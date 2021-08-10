Справа Медведчука: зарубіжні ЗМІ коментують процес
Іноземні ЗМІ відстежують санкції та судовий процес над Віктором Медведчуком. За підрахунками телеканалу «Перший Незалежний», публікацій на ці теми вже понад 70 тисяч.
Автори сюжету відзначають, що публікації в основному присвячені аналізу «широкомасштабної кампанії проти опозиції, яку українська влада почала у лютому цього року». Також світові медіа коментують судовий процес, який триває над народним депутатом Віктором Медведчуком.
«30 липня в залі Київського апеляційного суду Віктор Медведчук і його адвокати годину приводили докази фальсифікації справи. Але суд ухвалив потрібне владі рішення. Медведчука залишили під цілодобовим домашнім арештом, він назвав це рішення суду політичним», — наголошується в телесюжеті.
При цьому суд ігнорує масові процесуальні порушення, допущені під час слідства. Про це заявили в «Опозиційній платформі — За життя». У партії вважають, що аргументи захисту розбивають всі сфальсифіковані звинувачення.
«За п'ять місяців органи слідства та прокуратури не привели жодних доказів за цією інспірованою „справою“. А це означає, що все, що відбувається, — антиконституційне свавілля та неприкриті політичні репресії, за які все одно доведеться відповісти й виконавцям, і ініціаторам», — йдеться у заяві партії.
У невинності Віктора Медведчука впевнений також народний депутат Анатолій Бурмич: «Замість того щоб зосередитися на соціально-економічних питаннях, чинна влада взялася за опонентів…»
Як зазначив політичний експерт Олексій Якубін, є моменти, з якими влада йшла в очікуванні громадян, але ці моменти не виконуються.
«Влада вважає, що краще зачистити політичне поле, і так буде більше контролю. Це зіграє злий жарт… Затягається у болото бездоказовості, голослівні звинувачення», — таку точку зору висловив політичний експерт Олексій Якубін.
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