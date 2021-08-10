Хрестоматійна історія для суддівського корпусу: експерти про справу Медведчука

Експерти, коментуючи справу Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, нагадують про долі екс-суддів Інни Отрош, Антона Чернушенка, Родіона Кірєєва і Миколи Чауса, що вимушені були покинути Україну після гучних судових процесів, і прогнозують у майбутньому повторення подібної ситуації суддями Печерського і Апеляційного судів.

«Судді Печерського райсуду Києва і Київського апеляційного суду ризикують у недалекому майбутньому повторити долю своїх колег Інни Отрош і Антона Чернушенка, колишніх глав Печерського райсуду Києва і Київського апеляційного суду. А також колишнього судді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва та ексглави Дніпровського райсуду столиці Миколи Чауса. Всі вони втекли з України, як тільки перед ними замаячила перспектива відповідати перед законом за свої рішення», — заявив аналітик Кирило Ковальчук.

У свою чергу політолог Олексій Якубін переконаний, що для суддівського корпусу ця історія може бути дуже хрестоматійною.

«Приклад судді Чауса буде для суддів останнім прикладом, на якому вони будуть бачити, що лояльність до влади тебе не рятує, тебе може врятувати те, що ти діяв по закону і до тебе немає претензій», — підкреслив Якубін.

Експерти переконані у відмові Європи допомагати суддям-біженцям. Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вже відкрив справу про порушення прав Віктор Медведчука. Професор і доктор юридичних наук Віталій Журавський впевнений, коли ЄСПЛ визнає, що політика переслідували незаконно, суддів, які приймали ці рішення, ніхто в Європі не прийме.

«ЄСПЛ завжди розглядає з точки зору порушення прав людини і громадянина виходячи з Європейського законодавства про права людини, це є ключовим. Ці права Віктора Володимировича Медведчука порушені СБУ, ГБР, Генпрокуратурою і судом», — підкреслив Журавський.

За словами народного депутата Анатолія Бурмича, всі причетні до фабрикації справи будуть відповідати за законом.

За словами Медведчука, всі чотири висновки експертиз, покладених в основну підозри, в контексті обгрунтованості підозри і тих даних, які наведені в клопотанні про продовження запобіжного заходу, є нічим іншим як неприпустимими доказами.

Нагадаємо, Апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського суду про продовження домашнього арешту Віктору Медведчуку до 7 вересня.

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