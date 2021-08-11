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Політика

«Велике будівництво» приведе до сучасних параметрів трасу Київ — Суми — Юнаківка

10:42 11 серпня 2021
ремонт дороги

Дорогу Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, що веде від столиці на схід у напрямку кордону з Росією, буде приведено до сучасних параметрів руху та навантаження у процесі капітального ремонту, яким наразі охоплено 75,2 км з майже 143 км загальної довжини траси. Про це повідомляє фейсбук-сторінка «Укравтодору».

Роботи відбуваються за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Дорогу було побудовано у 1965−1980 роках, і для сучасного навантаження вона непридатна. Місцями на ній утворилася сітка тріщин та ямковість. Понад половину дороги — стара бетонка, решта — чорнощебеневе покриття, місцями з асфальтобетоном. Привести трасу до сучасних стандартів — одне з провідних завдань ремонту.

Наразі роботи тривають на 11 ділянках на території Чернігівщини. Найбільшу кількість дорожньої техніки сконцентровано на ділянці від Прилук у напрямку Сум. Поступово починаються роботи також перед Прилуками.

Цього року у Чернігівській області планується оновити за президентською програмою 182 км доріг державного значення.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко анонсував відновлення та розбудову протягом цього року 6 500 км доріг у країні.

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