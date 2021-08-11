«Велике будівництво»: стадіон «Колос» на Черкащині в рамках реконструкції отримає сучасне покриття

Стадіон «Колос», розташований у Городищі Черкаської області, отримає нове покриття після реконструкції в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це заявив у фейсбуці очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.

«Стадіон „Колос“ у Городищі — тренувальна база для півтисячі учнів із трьох місцевих навчальних закладів. Тут працюють секції дзюдо, фітнесу та футболу, проводять спортивні змагання різного рівня», — розповів Скічко.

На стадіоні вже розпочалися роботи з капітального ремонту спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок. Зокрема, триває підготовка до облаштування баскетбольно-волейбольного майданчика.

На футбольному полі планується влаштувати нове якісне покриття.

«Покриття, яке буде облаштоване тут, наразі мають лише два стадіони області — у Черкасах та Умані», — зазначив голова ОДА.

Після капітального ремонту пропускна спроможність стадіону зросте до понад 1000 осіб на день.

Вартість ремонту становить понад 9 млн гривень. Проєкт реалізують на умовах співфінансування в рамках президентської програми «Велике будівництво».

Нагадаємо, цього року в рамках «Великого будівництва» планується завершити будівництво або реконструкцію 94 стадіонів, розпочати роботи зі створення 19 льодових арен, а також реконструювати 18 спортивних інтернатів і 100 ДЮСШ. Про це заявив координатор президентської програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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