Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження у справі народного депутата Віктора Медведчука й розгляне його найближчим часом. Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу.

«Схоже, Європейський суд розгляне справу Медведчука раніше за український, а рішення на його користь може стати підставою для відставки генпрокурора, голови СБУ та початку імпічменту президента», — вважає Кузьмін.

На думку представника захисту Віктора Медведчука Лариси Чередниченко, справу можуть розглянути на позачерговому засіданні ЄСПЛ.

«Зі змісту листа ЄСПЛ нам відомо, що, по-перше, наше звернення в інтересах Віктора Медведчука не визнано явно не безпідставним. Європейський суд з прав людини нас повідомив, що й клопотання про надання нам пріоритетного порядку розгляду звернення в інтересах Віктора Медведчука незабаром буде розглянуто, й про результати ми будемо повідомлені додатково», — сказала Чередниченко.

Своєю чергою політолог Олексій Якубін вважає, що ЄСПЛ ухвалить рішення на користь позивача, адже порушені фундаментальні права людини.

Аналогічну точку зору висловив і політик Геннадій Москаль: «В ЄСПЛ повинен бути представник Мін'юсту, щоб доводити. Що вони там скажуть? Немає доказів…»

А політичний експерт Володимир Кацман прогнозує, що влада зобов'язана буде виконати рішення ЄСПЛ на користь Медведчука. Пояснюючи свою точку зору, він сказав: «Обираючи запобіжний захід, суд фактично показав всьому суспільству, що справа пуста, розсипається, як картковий будиночок, що це вигадки, які потрібні для зведення політичних рахунків з опозицією. Таке дуже не любить ЄСПЛ».

Нагадаємо, Медведчук, що знаходиться під санкціями, поскаржився в ЄСПЛ в червні. Він наполягає, що його кримінальна справа політично мотивована та влада порушує його право на справедливий судовий розгляд і особисту безпеку.

30 липня Київський апеляційний суд, розглядаючи подану його захистом апеляцію, відхилив її і подовжив домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня.

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