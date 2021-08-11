Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підтримав призначення нового в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця», яким став бувший топменеджер компанії SCM Олександр Камишин, пише видання «РБК-Україна».

Зокрема, зазначається, що виведення «Укрзалізниці» з передбанкротного стану і перетворення компанії у фінансово успішне та ефективне підприємство — одне з основних завдань, яке поставив перед міністром інфраструктури Олександром Кубраковим президент Володимир Зеленський.

Як повідомляють співрозмовники «РБК-Україна» у Мінінфраструктури, неформально саме «УЗ», а не «Укравтодор» чи інші інфраструктурні галузі, стала пріоритетним напрямком роботи міністра з першого дня призначення.

Міністр відразу ж зібрав представників ключових напрямків і поставив завдання знайти якомога більш ефективні шляхи вирішення проблем в «УЗ», пише видання. Як відомо, при Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб «УЗ», основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень, роботу якого Кубрак контролюватиме особисто.

Учасники ринку відзначають, що рішення створити штаб, а не призначати Кубракова безпосередньо главою «УЗ» — кращий з можливих варіантів залучення міністерства в контроль над ситуацією в компанії. Адже так не порушуються принципи корпоративного управління і не створюються передумови для конфлікту інтересів.

«Вважаю, що головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити в найкоротші терміни є: підвищення тарифів на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток «УЗ» неможливо; налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника — «Енергоатому», залучення на український ринок міжнародних інвесторів; закупівля нових поїздів і локомотивів. Впровадження цих рішень в найкоротші терміни — це те, чого ми очікуємо від нового глави «Укрзалізниці», — заявив міністр.

Ці та ряд інших завдань у найближчі місяці повинен буде почати вирішувати Олександр Камишин — новий в. о. голови правління «УЗ» в статусі антикризового менеджера.

«Кандидатуру Камишина вже підтримав наглядова рада компанії… У нього є досвід роботи в крупних промислових групах, зокрема в SCM. Крім того, протягом останніх 10 років Камишин був видавцем журналу Latifundist. З січня 2020 року обіймає посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital, яка консультує найбільші аграрні й інфрастуруктурні компанії України», — пише «РБК-Україна», висловлюючи надію, що з корумпованого «монстра», на якого вже давно все махнули рукою, можна зробити привабливу для інвесторів компанію.

ФОТО з Facebook Олександра Кубракова

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter