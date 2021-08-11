«Можуть бути наслідки»: ЗМІ Польщі про позов Медведчука до ЄСПЛ

Позов народного депутата Віктора Медведчука, поданний до Європейського суду з прав людини щодо України, може мати серйозні наслідки, вважає польське видання neon24.pl.

«Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження за позовом депутата ВР України Віктора Медведчука до України», — пише видання.

Також в публікації процитували нардепа Рената Кузьміна, який опублікував копію листа ЄСПЛ про відкриття провадження, зазначивши, що справа про незаконне утримання Медведчука під домашнім арештом і інші порушення його прав і свобод може бути розглянута судом найближчим часом в порядку пріоритетного виробництва.

Крім того, у виданні підкреслили, що наслідки цього позову можуть бути серйозними.

«На думку парламентарія (Рената Кузьміна. — Авт.), рішення ЄСПЛ на користь Медведчука «…може стати підставою для відставки генпрокурора та початку імпічменту президента (Володимира Зеленського. — Авт.)», — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про накладення санкцій на 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку, а 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа.

30 липня Київський апеляційний суд, розглядаючи подану захистом апеляцію, відхилив її та продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу та в них є докази, які спростовують звинувачення прокуратури й доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

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