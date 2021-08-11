26.73 / 26.93 31.25 / 31.60
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Можуть бути наслідки»: ЗМІ Польщі про позов Медведчука до ЄСПЛ

13:38 11 серпня 2021
Медведчук

Позов народного депутата Віктора Медведчука, поданний до Європейського суду з прав людини щодо України, може мати серйозні наслідки, вважає польське видання neon24.pl.

«Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження за позовом депутата ВР України Віктора Медведчука до України», — пише видання.

Також в публікації процитували нардепа Рената Кузьміна, який опублікував копію листа ЄСПЛ про відкриття провадження, зазначивши, що справа про незаконне утримання Медведчука під домашнім арештом і інші порушення його прав і свобод може бути розглянута судом найближчим часом в порядку пріоритетного виробництва.

Крім того, у виданні підкреслили, що наслідки цього позову можуть бути серйозними.

«На думку парламентарія (Рената Кузьміна. — Авт.), рішення ЄСПЛ на користь Медведчука «…може стати підставою для відставки генпрокурора та початку імпічменту президента (Володимира Зеленського. — Авт.)», — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про накладення санкцій на 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку, а 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа.

30 липня Київський апеляційний суд, розглядаючи подану захистом апеляцію, відхилив її та продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу та в них є докази, які спростовують звинувачення прокуратури й доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коляска

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

газ

Українцям пояснили, як потрібно платити за газ з 9 серпня

гривні

До 25 тисяч: в Україні прогнозують істотне зростання зарплат

кирилівка

«Купаються лише відчайдухи»: розчаровані туристи діляться враженнями про відпочинок в Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.