Плівки Медведчука в НАБУ відсутні: блогер назвав причину

Служба безпеки України не передала Національному антикорупційному бюро України записи розмов народного депутата Віктора Медведчука. Про це заявив голова НАБУ Артем Ситник під час брифінгу на форумі Zero Corruption.

За словами Ситника, НАБУ зверталося до СБУ з проханням передати аудіозаписи телефонних переговорів Медведчука для їх вивчення в рамках розслідування справи про нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», опосередкованим власником якого називають нардепа.

«На жаль, немає (не отримали записи). Але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо», — зазначив Ситник.

Блогер Кирило Кіквідзе, коментуючи брифінг голови НАБУ, припустив, що те, що відбувається, може бути підтвердженням юридичної нікчемності цих «записів», про що раніше заявляли адвокати Медведчука.

«Це вчергове говорить про те, що ці „плівки“ — фальсифікація, адже у СБУ немає жодних засобів запису розмов, немає жодних оригіналів розмов і, що найважливіше, їх і бути не може, адже всім зрозуміло, що ці плівки — фальшивка», — написав Кіквідзе у своєму блозі.

Кіквідзе нагадав про звинувачення Офісом генпрокурора народного депутата, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука у державній зраді й порушенні звичаїв війни. Своєю чергою, коментуючи ці звинувачення, Медведчук назвав їх політичною розправою над лідером опозиційної партії.

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