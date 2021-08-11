Лерос програв в суді брату Єрмака справу про торгівлю посадами

Київський апеляційний суд все-таки визнав недоствірною і такою, що порочить честь і гідність брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса інформацію про його «торгівлю державними посадами». Таким чином, було скасовано рішення Печерського суду від 31 травня 2021, яким суд відмовив у задоволенні позову Андрія Єрмака.

«Суд визнав недостовірною інформацію і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака Д.Б., поширену на офіційній сторінці народного депутата України Лерос Гео в Fаcebook, а саме:» Відеодокази як Єрмак через свого брата барижіть державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з РФ), ну і звичайно заробляє на державі", — цитує вердикт Феміди Інтерфакс-Україна .

Окремо суд зобов'язав Гео Лероса спростувати поширену ним інформацію щодо Дениса Єрмака шляхом розміщення на своїй сторінці в Fаcebook тексту такого змісту: «Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо „продажу“ державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності».

Нагадаємо, 29 березня 2020 року народний депутат Гео Лерос опублікував на своїй сторінці в Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів при призначенні осіб в органи державної влади, а ГБР відкрило кримінальне провадження за заявою Андрія Єрмака в зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

11 червня 2020 року НАБУ повідомило, що відкрило дві кримінальні виробництва за фактом публікації і змісту записів розмов Дениса Єрмака і в той же день Зеленський публічно заявив, що Денис Єрмак, «точно не брав грошей». Лероса ж, який на той момент був його позаштатним радником, президент назвав «аферистом».

Андрій Єрмак, в свою чергу, назвав ЛЕРОС «інструментом» для боротьби з українською владою.

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