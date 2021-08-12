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Політика

На Миколаївщині «Велике будівництво» перетворить сільський клуб на сучасний центр дозвілля

9:32 12 серпня 2021
центр дозвілля

У селі Вільне Запоріжжя Миколаївській області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» з’явиться сучасний центр дозвілля — з кінотеатром, бібліотекою та спортивним майданчиком.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної адміністрації, роботи на об’єкті вже почалися. Під час капітального ремонту повністю відновлять саму будівлю, комунікації та прилеглу територію.

«Наразі на об'єкті вже виконано тинькування зовнішніх стін та утеплення будівлі, залито підлогу. Після ремонту заклад перетвориться на популярне місце відпочинку для дорослих та дітей», — кажуть в ОДА.

За планом, у Вільнозапорізькому центрі культури та дозвілля розташують бібліотеку, а у внутрішньому дворику — літній кінотеатр.

На прилеглій території обладнають спеціальний майданчик, де можна буде грати у волейбол, баскетбол та інші спортивні ігри. Покриття зроблять з гумової крихти на бетонній основі, також поставлять огорожу з полімерним покриттям.

Як повідомляв координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року за ініціативою президента Володимира Зеленського стартувала національна програма «Здорова Україна». Одним із її елементів стане створення умов для занять спортом у всіх населених пунктах країни. Локації для перших 873 «активних парків» і сучасних спортмайданчиків вже заплановані.

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