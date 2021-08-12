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Політика

«Велике будівництво» незабаром відновить дорогу до Хмельницького аеропорту

13:40 12 серпня 2021
дорога до Хмельницького аеропорту

Відновлення дороги до аеропорту «Хмельницький» вийшло на фінальну стадію та незабаром буде завершено. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області.

Дорога до Хмельницького аеропорту є частиною «Дороги Єдності» М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, яку створюють за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відкриття цієї траси, що протягнеться майже на 1400 км через усю країну з заходу на схід, від Львівщини до Луганщини, заплановано до Дня Незалежності.

«Влаштовуємо водоскиди, виконуємо бетонування фундаментів під опори освітлення. На влаштованому фінішному покритті дороги частково нанесена розмітка», — йдеться у повідомленні.

Наступним кроком буде встановлення сучасного освітлення та дорожніх знаків і нанесення розмітки.

Нагадуємо, нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив про відкриття нових регіональних рейсів з Києва до Ужгорода, Чернівців та Кривого Рогу, які заповнено на 90−100%. Також готуються до реконструкції аеропорти Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра та Херсона.

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