Медведчук не може відвезти дружину в магазин: адвокат про домашній арешт політика

Адвокат Іван Ліберман, коментуючи справу Віктора Медведчука, заявив про відсутність на сьогодні доказів його провини, а також підстав вважати, що політик буде ухилятися від слідства, суду або тиснути на когось.

«Прокурори не довели свою позицію щодо ризиків, які можуть так чи інакше бути факторами проти Віктора Медведчука. В даний період слідства не встановлюються його винність або невинність, щобільше, публічно. Цього не може бути навіть теоретично. Кримінально-процесуальне законодавство чітко на це вказує, тому те, що відбувається з Медведчуком, — виключно його переслідування», — переконаний юрист.

На думку Івана Лібермана, потенційно вже може бути відкрита низка кримінальних проваджень з винесення неправосудних рішень щодо Віктора Медведчука.

Також експерт зазначив, що Медведчук на сьогодні знаходиться в нерівних умовах з іншими народними депутатами України.

«Сьогодні лідер опозиції знаходиться в домашніх умовах, тоді як інші депутати відпочивають на кращих пляжах світу та змащують свої тіла найдорожчими сонцезахисними кремами. У цей час на Медведчука надіто електронний браслет, від якого в 99 випадках зі 100 з'являються шкірні хвороби. Більш того, браслет ще й опромінює людину. Медведчук не може собі дозволити крем від засмаги, хіба що крем від захворювань. Це рівні умови? Медведчук свою дружину не може відвезти у звичайний магазин купити буханку хліба», — обурений адвокат.

Попри це, продовжив Ліберман, Віктор Медведчук продовжує працювати.

«Однак умови, в яких працюють Медведчук і інші депутати, неспівмірні. Ось результат неправомірних рішень, прийнятих суддями. Хоча по тих матеріалах, які надала сторона звинувачення, немає жодних підстав для утримання Віктора Медведчука під домашнім арештом», — підсумував Іван Ліберман.

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