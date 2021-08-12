Політолог Михайло Погребинський, коментуючи останні соціологічні дослідження, зазначив, що розрахунки чинної влади, яка почала кримінальне переслідування голови політради партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука для зниження рейтингу опозиційної партії, не виправдалися.

«Рейтинг проходження в ВР у правлячої політичної партії „Слуга народу“ та партії „ОПЗЖ“ в межах соціологічної похибки», — заявив політолог.

На його думку, якби не було політичного переслідування лідера ОПЗЖ і інших членів партії, а також якби влада не закрили мовлення чотирьох опозиційних телеканалів, то рейтинг Медведчука і його політсили був би значно вищим, ніж у партії влади. При цьому Погребинський вважає, що після останніх висловлювань президента варто очікувати ще більшого падіння його популярності.

«Я думаю, що після того, що він (Зеленський. — Авт.) останнім часом наговорив, йому очікувати хоч невеликих відсотків на сході і півдні України неможливо, а що стосується заходу, то це навряд чи істотно поліпшить його електоральну ситуацію», — висловив припущення експерт.

Крім того, Погребинський підкреслив, що звинувачення, висунуті Віктору Медведчуку, не мають ніяких підстав, а ось деякі дії президента Зеленського потрапляють під статтю про державну зраду.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора звинувачує Віктора Медведчука у державній зраді. 13 травня його було відправлено під домашній арешт, а 9 липня домашній арешт подовжили ще на два місяці. Адвокати політика подали апеляційну скаргу на це рішення, але 30 липня Київський апеляційний суд залишив рішення Печерського районного суду міста Києва про подовження запобіжного заходу без змін.

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