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Політика

Добкін і Фельдман лобіюють кадрові зміни в керівництві Харкова, — ЗМІ

16:00 12 серпня 2021
Добкін і Фельдман

Протягом найближчих тижнів в Харкові може бути призначений новий голова обласної державної адміністрації та керівник обласного управління Національної поліції. Кадрові ротації можуть стати підсумком можливих переговорів ОП з групою нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана та кандидата у мери міста Михайла Добкіна, яку на столичному рівні представляє міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише видання «Діло».

Зокрема, після рішення Кабміну свій пост найближчим часом залишить голова Харківської обладміністрації Айна Тимчук.

«На посаду керівника обладміністрації від Фельдмана-Добкіна претендує Олександр Скакун, який протягом останніх декількох років обіймав посаду заступника губернатора з силових питань», — пише видання й нагадує, що чиновник є вихідцем зі спецслужб.

За інформацією «Діла», саме його вважають одним з тих силовиків, хто не допустив розвитку сепаратистських рухів в Харкові у 2014 році. Але тепер його завданням якраз буде забезпечити перемогу для одного з прихильників федералізації в місті.

«Друга кадрова ротація — новий начальник управління Нацполіції в Харківській області», — пише «Діло», відзначаючи, що призначений у грудні минулого року на цю посаду 38-річний полковник Андрій Рубель незабаром може поступитися своїм місцем Ігорю Назаренку, який працює в правоохоронних органах з кінця 80-х — початку 90-х років і спеціалізується на кримінальній тематиці та боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

«З чуток, саме Назаренко допомагав Фельдману виграти кілька останніх мажоритарних кампаній. У 2019 очолив Київський райвідділ, який пов'язують безпосередньо з інтересами Фельдмана. Адже саме на території цього району розташований ринок «Барабашово» (належить Фельдману. — Авт.) «, — йдеться в публікації.

Видання припускає, що саме з «Барабашово» пов'язаний особистий бізнес-інтерес Фельдмана в підтримці Добкіна як майбутнього мера Харкова.

З чуток, обидві кандидатури — Скакуна та Назаренка, — в ОП нібито представляв і лобіював міністр Чернишов.

Як зазначає «Діло», підприємець Володимир Дідух, який нібито близький до Фельдмана, Добкіна й Чернишова, також зацікавлений в такому призначенні.

«Серед можливих бонусів, які він може отримати від нових осіб в керівництві області, — доступ до нового ринку — кордону з Росією з відповідним контрабандним потенціалом», — йдеться в публікації.

Крім того, як стверджують джерела «Діла», через Чернишова Дідух нібито має прямий вихід на главу ОП Андрія Єрмака, який нібито погодив дві кадрові заміни в Харківській області.

«Попри те, що питання з кадровими призначеннями нібито практично вирішене, незрозуміло, чи пройшли вони акцептування у президента Володимира Зеленського. Адже репутаційні ризики в стратегічному регіоні на кордоні з країною-агресором — незрівнянно вищі й болючіші за одномоментні бізнес-інтереси, які переслідують кон'юнктурні гравці в уряді та оточенні глави держави», — резюмує видання.

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