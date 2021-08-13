Боліди Формули-3 візьмуть участь в автоперегонах на трасі «Великого будівництва» Дніпро — Решетилівка

19 серпня на трасі Н-31 Дніпро — Решетилівка відбудуться автоперегони. Професійні гонщики подолають ділянку у 14 кілометрів на болідах, які приймали участь у історичних перегонах. Таким чином вони перевірять якість покриття на трасі Н-31, яку будують в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє пресслужба Служби автодоріг Дніпропетровської області.

Професійні гонщики Олександр Медведченко, Володимир Гавриленко та Віктор Поваров зустрінуться о 12:00 на ділянці км 21+900 Петриківського району біля дворівневої розв’язки.

«5 спортивних болідів „Естонія“ Формула — 3 з форсованими двигунами та швидкістю біля 250 кілометрів на годину перевірять якість нової траси», — йдеться у повідомленні.

Автівки перегонів надав технічний музей «Машини Часу». Боліди вже прямують до Дніпропетровщини.

Трасу Н-31 будують «з нуля». Нова дорога проходитиме в обхід населених пунктів на зразок європейських автобанів. Дорога протяжністю 138,4 км з’єднає якісним автошляхом Дніпро та Київ, а час у дорозі скоротиться із 8 до 5−6 годин.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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