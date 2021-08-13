Експерт пояснив, навіщо США витратять $ 1 трлн на «Велике будівництво» Байдена

Сенат США виділив на фінансування інфраструктурних проєктів 1 трильйон доларів. Такі витрати допоможуть не просто модернізувати інфраструктуру, але й стати стимулом для зростання економіки та створення нових робочих місць, говорить політичний експерт Кирило Сазонов.

«Думаю, що загальна „температура по лікарні“ у всьому, що стосується інфраструктури, в США набагато краща, ніж у нас. Проте, вони справді мають намір фінансувати з бюджету інфраструктурні проєкти на трильйон доларів. Причина очевидна — інвестиції в інфраструктуру автоматично дають зростання економіки, зростання ВВП і нові робочі місця з усіма податками, відрахуваннями до Пенсійного фонду та іншими бонусами», — пояснює експерт.

Інфраструктурна ініціатива Джо Байдена отримала назву «Американський план зайнятості» та розрахована на 10 років, які президент США назвав «інфраструктурним десятиліттям Америки».

«І попри всю політичну боротьбу цю ініціативу підтримують обидві партії — як демократи, так і республіканці», — каже Сазонов, відзначаючи, що МВФ також рекомендує інвестувати в інфраструктурні проєкти для подолання економічних наслідків пандемії.

Політолог нагадав, що в Україні інфраструктурна програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартувала рік тому. За цей час побудовано 565 об'єктів і в стадії будівництва ще 959, не рахуючи доріг. Їх за 2020 рік завершили 4 500 км, в поточному році здадуть ще 6 500 км.

«Економічний ефект від програми склав у 2020 році плюс 1,4−1,5% до загального показника ВВП України. Що дуже непогано», — резюмує Сазонов.

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