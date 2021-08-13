Коливання рейтингу та конкуренти Зеленського: експерт назвав причини

Політичний оглядач Юрій Васильченко, коментуючи результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), звернув увагу на зниження рейтингу Зеленського та поміркував про його причини.

Так, згідно з оприлюдненими КМІС даними, рівень схвалення діяльності президента Зеленського знизився в порівнянні з показниками червня з 34,1% до 29,3%. Водночас майже на 4% стало більше тих, хто не схвалює його діяльність — рейтинг знизився з 52,7% до 56,1%.

«При цьому з 64% у червні до 68,7% стало більше українців, які вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку (у правильному — 16,1% зараз проти 20% у червні). Поступове зниження рейтингу президента спостерігається з весни», — пише оглядач.

За його словами, опитування компанії «Социс» демонструє ту ж тенденцію: якби вибори президента відбулися наступного тижня, Зеленський отримав би 19,5% підтримки. Його основний конкурент Петро Порошенко — 14,3%. Цікаво, що третє місце з 6,7% підтримки поділили відразу троє кандидатів — Юлія Тимошенко, Ігор Смешко і Юрій Бойко.

«У червневому опитуванні цієї ж компанії рейтинг Зеленського склав 22,2%, його головного опонента — 14,2%», — сказав Васильченко, зазначивши при цьому, що навряд чи президенту варто розраховувати найближчим часом на значне зростання симпатій до нього, — згідно з цим же опитуванням, понад половина опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 46,6% респондентів схиляються до думки, що «терпіти нинішнє становище вже просто неможливо».

Однак, на думку політичного оглядача, до старту нового політичного сезону Зеленський може вийти з кращими показниками завдяки емоційному ефекту в разі підтримки українцями сценарію влади з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності, при цьому, за його словами, не варто забувати, що чергове підвищення тарифів та цін може цей рейтинг обвалити.

Серед експертів звучить припущення, що зростання рейтингу президента і його зниження пов'язані зі швидкими рішеннями, які, попри не завжди юридичну бездоганність, подобаються багатьом українцям. В першу чергу йдеться про санкції за результатами засідань РНБО. Таке припущення має свою логіку, адже після санкцій проти Медведчука і блокування трьох телеканалів, які з ним пов'язували, надалі в підсанкційному списку виявлялися люди, мало відомі громадянам. Звідси й зниження рейтингових балів.

«Поки рейтинг президента буде триматися на нинішньому, плюс-мінус, рівні, жодних різких рухів на кшталт розпуску парламенту і нових виборів не буде. Ті ж соцопитування показують, що „слуги народу“ хоч і залишаються лідерами, проте їхній рейтинг уже не дасть їм можливості сформувати монобільшість», — вважає Васильченко і звертає увагу на те, що з наближенням нового політичного сезону активізувалися розмови про чергові урядових відставки або відставку всього складу Кабміну.

«Деякі відставки міністрів обіцяють бути скандальними. Також не слід виключати корупційних скандалів у вищих ешелонах влади. Точніше, вони вже є, просто їх не так роздмухують, як роздмухували тему корупції за часів попередників. Але — на все свій час. Адже з 1 вересня можна починати відлік активної підготовки всіх політсил до наступних виборів. З усіма їхніми національними особливостями та традиціями», — резюмував він.

фото https://ua.depositphotos.com/

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter