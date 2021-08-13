Москаль назвав страх Зеленського

У президента Володимира Зеленського виробилася фобія на народного депутата, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, вважає ексглава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

«ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу Медведчука. Він виграє цю скаргу. Там повинен бути представник Мін'юсту, доводити. Що вони там скажуть? СБУ виклала телефонні розмови — так на будь-який телефонну розмову по КПК має бути дозвіл суду на прослуховування номера телефону, прізвище. Але фобія Зеленського перед Медведчуком сьогодні взяла верх над здоровим глуздом. Як у юриста у мене немає ніяких сумнівів, що рішення там буде на користь Медведчука», — заявив Москаль.

Політик зазначив, що влада може понести наслідки за справу Медведчука.

«І не тільки за справу Медведчука. РНБО — дорадчий консультативний орган, а президент підписує одноосібно», — додав Москаль.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NEWSONE і ZIK. Згідно з указом, який вступив у силу з моменту підписання, щодо телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років, що передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

20 лютого Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня.

В ОПЗЖ відреагували з приводу санкцій і назвали дії влади політичною розправою над опозиційним політиком.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу і у них є докази щодо незаконності його арешту, і заявив, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу і політики президента Володимира Зеленського .

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