ЄСПЛ оперативно відреагував: адвокат про розгляд позову Медведчука

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення про прийняття до розгляду справи народного депутата, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука менш ніж через місяць через вагомість аргументів, повідомила його адвокат Лариса Чередниченко.

«ЄСПЛ дуже швидко відповів нам. Як правило, заявники чекають відповіді два-три місяці, а за зверненням Віктора Медведчука суд прийняв рішення, тому що є підстави для прийняття його звернення та початку процедури розгляду менш ніж через місяць», — сказала адвокат.

За словами юриста, це пов'язано з вагомістю аргументів таполітичної складової його справи.

«Сама по собі скарга на політичне переслідування не може бути самостійною, це не предмет розгляду для цього суду. А якщо політичне переслідування пов'язане або супроводжує кримінальне переслідування, то, поза всяким сумнівом, є підстави розглядати», — зазначила Чередниченко, додавши, що ще немає відповіді від ЄСПЛ з приводу розгляду справи в пріоритетному порядку, проте є підстави припускати, що буде приділена належна увагу розгляду доводів та аргументів.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО ввести санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а потім продовжили його до 7 вересня, відхиливши апеляцію його адвокатів.

У ОПЗЖ відреагували з приводу санкцій та назвали дії влади політичною розправою.

Сам Медведчук, коментуючи журналістам рішення Київського апеляційного суду про продовження йому домашнього арешту, заявив, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу і політики президента Володимира Зеленського.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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