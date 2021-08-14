Народний депутат України, представник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв звернувся до Служби безпеки України (СБУ) з проханням про ознайомлення із записами телефонних переговорів, які надаються в якості доказів у справі Віктора Медведчука. Але в СБУ повідомили, що не мають відношення до збору цих доказів. Про це повідомив політтехнолог Андрій Бодров.

«У зв'язку з тим, що відбувається останнім часом, схоже доказів по справі ми не побачимо. Один з депутатів ВР Ар'єв звернувся до СБУ з проханням ознайомитися з плівками та їх експертизами. СБУ відповіла, що не має до цього ніякого відношення. По суті справи, СБУ не збирала подібних доказів. НАБУ також звернулося до СБУ з проханням надати їм ці плівки», — розповів політтехнолог.

Бодров зазначив, що «плівками» називають цифрову записом, яка легко піддається монтажу.

«Жоден суд в світі це не прийме як доказ, крім того, й не було ніякого дозволу. Суд ігнорує будь-які процесуальні норми щодо лідера опозиції. Але навіть в умовах повного ігнорування, СБУ повідомляє депутату, що не має відношення до збору цих даних, і надати експертизу не може», — сказав політтехнолог.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора звинувачує народного депутата Віктора Медведчука в державній зраді. Зараз політик перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.

На думку Віктора Медведчука, справжньою причиною кримінальної справи проти нього є несприйняття Банковою конструктивної критики з боку опозиції.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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