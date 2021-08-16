«Велике будівництво»: На Миколаївщині завершується ремонт ділянки траси Н-11

На Миколаївщині незабаром буде завершене асфальтування 5-кілометрової ділянки траси Н-11 Дніпро — Миколаїв від міста Миколаєва до Баштанської кільцевої розв’язки. Про це повідомляє «Укравтодор».

Ремонт на 17 км траси було розпочато за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» минулого року. Цьогоріч ці роботи буде завершено.

Одна зі смуг руху вже має верхній шар покриття, на іншій асфальтування триває.

«Влаштуємо пішохідний перехід біля села Мішково-Погорілове, встановимо два автопавільйони, підходи до яких будуть облаштовані тротуарами, встановимо дорожні знаки. Нанесемо горизонтальну розмітку, влаштуємо освітлення», — йдеться у повідомленні.

Проєктом також передбачено будівництво надземного переходу у різних рівнях біля села Мішково-Погорілове. Ці роботи розпочнуться у 2022 році.

Нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко зазначив, що цього року заплановане відновлення та розбудова 6500 км доріг.

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