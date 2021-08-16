«Немає — від слова «зовсім»: експерт про факти злочину у справі Медведчука

Фактів злочинів, за якими хочуть звинуватити народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, немає — від слова «зовсім», заявив доктор юридичних наук, академік Віталій Журавський в коментарі телеканалу.

«Суд весь час розглядав три епізоди — жодного доказу. Адвокати розбили сторону звинувачення, але суд виконує вказівки з Банкової», — заявив експерт, коментуючи затягування процесу. За його словами, фактів злочинів, за якими хочуть звинуватити Медведчука, немає від слова «зовсім».

«Думаю, можуть скористатися статтею 219 КПК, тому що він звинувачується за двома тяжкими статтями, і затягнути на 18 місяців досудове слідство. Домашній арешт скоро закінчиться. Варіант — в СІЗО? Навряд чи, але вони можуть придумати якийсь новий епізод. І по ньому знову відправити під домашній арешт — головне ізолювати», — висловив свою думку Журавський.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора звинувачує народного депутата Віктора Медведчука в державній зраді. Наразі політик перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.

На думку Віктора Медведчука, справжньою причиною кримінальної справи стосовно нього є несприйняття Банковою конструктивної критики з боку опозиції.

Політик звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з позовом до України. Як раніше писали «ФАКТИ», ЄСПЛ ухвалив рішення про прийняття до розгляду справи Віктора Медведчука.

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