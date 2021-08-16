На Черкащині вперше за 40 років відновили ділянку траси Н-16 Золотоноша — Умань на відрізку від виїзду з міста Сміла у напрямку Умані до початку села Ротмистрівка. Поточний середній ремонт ділянки протяжністю 10,3 км провели в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє «Укравтодор».

Новий конструктив дорожнього одягу складається з трьох шарів: основа зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом; вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону; верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

Цього року на Черкащині в рамках «Великого будівництва» відновлюють 12 ділянок автодороги Н-16 у всіх районах області. Загалом планують відновити 127,7 км автодороги.

«Наразі розпочалися роботи із влаштування верхнього шару асфальтобетонної суміші на суміжній ділянці — від початку села Ротмистрівка й до початку села Носачів, протяжністю майже 10 км», — йдеться у повідомленні служби.

Траса державного значення Н-16 проходить через всю область, з’єднуючи лівобережну частину Черкащини із західною та містом Умань. Дорога протяжністю 208 км починається від міста Золотоноша, проходить через міста Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та Умань.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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