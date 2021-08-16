Зумів залишитися у п'ятірці провідних політиків: журналіст про рейтинг Медведчука

Напередодні нового політичного сезону журналіст Едуард Долгачев проаналізував тенденції в електоральних перевагах українців. У блозі на сайті «Кореспондент» він зазначив, що липневі рейтинги низки соціологічних компаній продемонстрували наступне: топові політики зберегли свої позиції. У трійці лідерів чинний глава держави Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко.



«Що стосується Віктора Медведчука, попри всі пред'явлені звинувачення й домашній арешт, він зумів залишитися у першій п'ятірці провідних політиків України», — зазначив журналіст.

На думку Долгачева, у спікера ВР Дмитра Разумкова, якого в Офісі президента вважають одним з конкурентів чинного глави держави, зростає популярність і вплив.

Журналіст нагадав, що спікер, по суті, дистанціювався від рішень РНБО по списку санкцій, в тому числі й тих, де фігурують Віктор Медведчук, його соратник Тарас Козак і дружина Оксана Марченко. Долгачев процитував Дмитра Разумкова, який через цей список сказав, що згідно із законами санкції не можуть бути накладені на громадян України.

«Закон має бути один для всіх, і якщо ми знаємо, що людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції, а кримінальна відповідальність повинна бути та в'язниця», — заявляв Разумков, критикуючи спосіб заборони «каналів Медведчука».

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони запровадити санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту, який після, попри апеляцію його адвокатів, подовжили до 7 вересня.

У ОТЗЖ відреагували на санкції, назвавши такі дії влади політичною розправою над політиком.

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