Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій знову намагається працевлаштуватися в держорганах, пише видання «Апостроф» і нагадує про його провали.



«Криклій пішов з Мінінфраструктури в травні 2021 року з цілим букетом скандалів, серед яких звинувачення в корупційних схемах, збудований для управління ними „бек-офіс“, провальне реагування на пандемічний криза для всіх ключових галузей, „підконтрольних“ міністерству», — пише «Апостроф», нагадуючи, що Зеленський обіцяв чиновнику нову посаду .



«Головна претензія до Криклій з боку учасників ринку транспортних послуг і інфраструктури — створення тіньового „бек-офісу“, через який вирішувалися всі корупційні питання в міністерстві. Цю структуру паралельного керування відомством, як писали ЗМІ, створили ще при уряді Олексія Гончарука», — нагадує видання.



Як наголошується в публікації, офіс нібито займався рядом схем — від «тіньової» сертифікації газобалонного обладнання через «правильні» компанії до видачі дозволів «Укртрансбезпекой», а також видачею дозволів на міжнародні вантажні перевезення, включаючи «вирішення питань» з авіакомпаніями. Зокрема, в період пандемії нібито через його функціонерів потрібно було отримувати «дозволу» на відновлення польотів, екстрені рейси або чартерні перевезення.



За даними «Апострофа», уявною заслугою «бек-офісу» називають ліквідовану недавно СБУ схему поборів з моряків за продовження дозвільних документів.

Одним з головних галузевих провалів Криклія автори матеріалу називають нездатність налагодити ефективне управління «Укрзалізницею»: «Фактично саме при Криклії компанію „розхитали“ до того, що її положення стало предметом розгляду на окремому засіданні РНБО з відповідними кадровими наслідками».



«Апостроф» також пише про те, що під час перебування міністром Криклія вважали активним учасником гучного «вагонного» скандалу за останні кілька років, пов'язаного зі ввезенням під виглядом старих вагонів відвертого металобрухту з Росії.



Крім цього, нагадує видання, учасники авіаринку не дочекалися від Криклія підтримки зі зниженням податків на внутрішні перевезення, фінансових стимулів від держави під час пандемії для вітчизняних авіаперевізників.



«Що стосується дорожнього будівництва, то тут, як відомо, Криклій лише „стояв поруч і перерізав стрічку“: „Укравтодор“ всю роботу безпосередньо координував з Офісом президента, оскільки „Велике будівництво“ проходить під особистим контролем і егідою Володимира Зеленського», — йдеться в матеріалі.

Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

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