26.62 / 26.82 31.23 / 31.59
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Зеленський доручив Єрмаку та Столару послабити позиції Кличка — Романенко

19:55 16 серпня 2021
Зеленський, Кличко

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар об'єднали свої зусилля для послаблення підтримки Кличка нібито за дорученням дав президента Володимира Зеленського, який вважає Кличка своїм основним конкурентом на виборах. Про це пише політичний експерт, шеф-редактор сайту «Хвиля» Юрій Романенко.

«Зокрема, після того, як мери міст — члени Асоціації міст України стали створювати коаліцію з „УДАРом“, Зеленський почав вибудовувати альтернативну платформу для регіональних еліт», — пише Романенко, відмітили, що її назвали «Конгрес регіональних рад» на чолі голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, за інформацією Юрія Романенка, Банкова намагається послабити позиції Кличка в Київраді.

«Єрмак вже призначив нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара головним по роботі з депутатами Київради. Перше завдання чітке — після зняття Кличка усіма ресурсами не дати провести рішення через Київраду про виконкоми та посилення муніципальних повноважень», — написав шеф-редактор «Хвилі» у своїй статті.

Романенко вважає, що Зеленський нібито планує зняти Кличка з посади голови КМДА ще до приїзду канцлера ФРН Ангели Меркель, а РНБО може за вказівкою президента вимагати від Верховної Ради терміново прийняти новий закон про столицю, оскільки чинне законодавство забороняє розділення посад міського голови та голови КМДА.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

паспорт і гроші

Українським пенсіонерам розширять адресні доплати: в Кабміні пояснили, кому й коли чекати збільшених виплат

Ліза

Простий сніданок від Алли Пугачової: Максим Галкін показав, чим Примадонна годує двійнят вранці

встановлення газового лічильника

Газовий лічильник у квартирі: чиїм коштом встановлюється та як отримати компенсацію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.