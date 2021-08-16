Глава Офісу президента Андрій Єрмак і народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар об'єднали свої зусилля для послаблення підтримки Кличка нібито за дорученням дав президента Володимира Зеленського, який вважає Кличка своїм основним конкурентом на виборах. Про це пише політичний експерт, шеф-редактор сайту «Хвиля» Юрій Романенко.

«Зокрема, після того, як мери міст — члени Асоціації міст України стали створювати коаліцію з „УДАРом“, Зеленський почав вибудовувати альтернативну платформу для регіональних еліт», — пише Романенко, відмітили, що її назвали «Конгрес регіональних рад» на чолі голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, за інформацією Юрія Романенка, Банкова намагається послабити позиції Кличка в Київраді.

«Єрмак вже призначив нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара головним по роботі з депутатами Київради. Перше завдання чітке — після зняття Кличка усіма ресурсами не дати провести рішення через Київраду про виконкоми та посилення муніципальних повноважень», — написав шеф-редактор «Хвилі» у своїй статті.

Романенко вважає, що Зеленський нібито планує зняти Кличка з посади голови КМДА ще до приїзду канцлера ФРН Ангели Меркель, а РНБО може за вказівкою президента вимагати від Верховної Ради терміново прийняти новий закон про столицю, оскільки чинне законодавство забороняє розділення посад міського голови та голови КМДА.

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