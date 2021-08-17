Мінфін опублікував звіт щодо ефективності кредитної програми президента «5−7-9%»

Міністерство фінансів України опублікувало новий звіт з результатами впровадження програми президента Володимира Зеленського «Доступні кредити 5−7-9%» станом на 16 серпня. Уповноважені банки видали вже 21 888 кредитів на загальну суму 57,6 млрд гривень.

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» дала змогу підприємцям подолати кризу, підкреслює заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.

«Значну ефективність продемонструвала запропонована головою держави програма „Доступні кредити 5−7-9%“, за якими звернулися 12 тисяч підприємств. Це можливість не просто отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця. І ці підприємці не просто не скоротили 200 тисяч робітників, які вже працювали в них на етапі, коли вони робили заявку в банк, а й створили 15−17 тисяч, за нашими оцінками, нових робочих місць», — говорить Свириденко.

Мінфін також повідомляє, що тільки за тиждень уповноважені банки державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» видали 343 кредити на загальну суму 899 млн гривень.

Нагадуємо, раніше перший заступник керівника Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко представив умови доступної іпотеки: фіксована ставка — 7% річних, перший внесок — від 20% вартості житла, термін кредитування — до 30 років.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter