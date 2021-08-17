Чому центральна влада на осмикує Філатова в Дніпрі: версія політичного експерта

Лояльність Бориса Філатова до Офісу президента допомагає міському голові Дніпра у боротьбі з його політичними опонентами. Таку думку висловив політичний експерт Геннадій Дубов в ефірі телеканалу Еспрессо.

«Дуже по-різному працює команда президента з міськими головами. Ми бачимо, що відбувається у Києві. По суті, йде така вже майже гаряча війна між паном Кличком та Офісом президента. Є й інші міста, де мери чудово почуваються. У місті Дніпро пан Філатов з ОП просто на короткій нозі, і йому дозволяють стільки всього, що не дозволяють абсолютно всім іншим», — заявив Дубов.

Як приклад, Дубов наводить історію з відключенням Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпра від комунікацій.

«Був цікавий випадок на днях, коли суд виніс рішення проти мерії, Філатов просто „відрубив“ їм каналізацію, поставив біотуалет, й таким чином сказав, що так буде з кожним. Тобто мер фактично замахнувся на правосуддя і прямо про це зазначив у дописі», — вказав політолог.

Дубов зауважив, про відсутність реакції з Офісу президента на такі сигнали з Дніпра, ані після побиття журналістів, ані після скандалу з відключенням суду від комунікацій.

«Тобто, в мене є вже силовий підрозділ „Муніципальна варта“, я хочу ще свої суди, потім буде що — армія? Тобто, це абсолютно не правовий спосіб, який нахабно та відкрито демонструється. І чи бачимо, що центральна влада трохи його осмикнула? Ні. Чому? Тому що є добрі відносини пана Філатовим з Офісом…» — зробив припущення політичний експерт.

Раніше ЗМІ писали про те, що 26 липня 2021 КП «Дніпроводоканал» від водопостачання будівлю Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпра.

31 липня до будівлі Амур-Нижньодніпровського районного суду автомобіль одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради привіз, а співробітники цього підприємства встановили біля будівлі біотуалет. На біотуалеті було зроблено надпис, що відповідальною за відключення є суддя Оксана Богун.

31 липня слідчим відділом відділення поліції № 1 було відкрито кримінальне провадження за фактом тиску на суд за ст. 376 ККУ.

4 серпня будівлю суду було відключено від електрики. Після втручання громадських активістів та репортажу та телебаченні, електропостачання суду того ж дня було поновлено.

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