Мер Києва Віталій Кличко обурений системним політично мотивованим тиском на столичну владу, вважаючи це небезпечним прецедентом для всієї країни. Про це очільник міста заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

«Я хочу звернутися до киян, до представників місцевого самоврядування, до представників різних органів влади. І підкреслити наступне. Той сценарій, який сьогодні відпрацьовують на столичній владі, — небезпечний прецедент для всієї країни. Масові обшуки, що тривають вже кілька місяців, паралізують роботу комунальних підприємств та структурних підрозділів міської влади, та є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва», — заявив Кличко.

На думку міського голови, зазначені дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. А також на створення перешкод для втілення важливих для міста й киян проєктів.

«І робиться це з однією метою — зганьбити мою репутацію. І створити ґрунт, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА залітного ставленика, а не того, кого обрали кияни», — підкреслив мер.

Він зазначив, що людина вважається невинною доти, доки її вину не буде доведено у законному порядку, а судовий вирок не набуде законної сили.

«Зараз кричать про підозри, порушення, а потім все лопне як мильна бульбашка. Хочу зазначити, що міська влада, попри всі перешкоди, працює. Ми продовжуємо ремонт доріг, об'єктів соціальної інфраструктури», — повідомив Кличко, уточнивши, що зокрема, триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Мер зазначив, що необхідно також відновити роботу Інспекції з паркування, яка зараз практично заблокована.

Міський голова нагадав, що всі документи та інформація про діяльність Інспекції знаходяться у відкритому доступі і кияни можуть самі з ними ознайомитися, а портал «Київ цифровий» максимально мінімізує бюрократію у спілкуванні жителів столиці з чиновниками, тому оформити штраф й забрати машину зі штрафмайданчика можна швидко та безперешкодно.

«Я не дам знищити свою репутацію і справу, якою я займаюся багато років! Ми продовжимо міняти Київ, змінювати країну», — додав Кличко.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора 16 серпня повідомили, що правоохоронці викрили схему з паркуванням в Києві. Так, машини забирали зі столичних вулиць безпідставно, а власники автомобілів могли забрати транспорт тільки після оплати «штрафів», сума яких вдвічі перевищувала офіційну.

За даними слідства, члени організованої групи щодня повинні були здавати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспорт. Щоб виконати «денний план», вони вдавалися до хитрощів: наприклад, біля припаркованого автомобіля встановлювали знак «Дорожні роботи».

Правоохоронці відкрили справу за фактом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Повідомлення про підозру отримали вже 7 фігурантів: п'ятеро чиновників КМДА та два керівники приватних юридичних фірм.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов заявив, що зараз Інспекція з паркування «обезголовлена й практично паралізована».

Як повідомляли «ФАКТИ», політичний експерт, шеф-редактор сайту «Хвиля» Юрій Романенко повідомив, що Банкова намагається послабити позиції Кличка в Київраді. А президент Зеленський нібито планує зняти київського мера з посади голови КМДА ще до приїзду канцлера ФРН Ангели Меркель. Для цього потрібно терміново прийняти новий закон про столицю, в якому буде передбачено поділ посад міського голови та голови КМДА.

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