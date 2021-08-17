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Політика

Справа Медведчука: ЗМІ пишуть про бажання влади максимально затягнути процес

17:20 17 серпня 2021
Медведчук

Зарубіжні ЗМІ коментують судовий процес над українським політиком Віктором Медведчуком, звинуваченим у державній зраді. Як пише американський новинний портал Europeans24, опонентам нардепа нібито поставлено завдання не довести справу до суду через можливий програш.

«Кілька слів про триваюче переслідування лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Завдання його противників — не довести справу до суду, адже в суді вони виграти не зможуть, їм доведеться знімати з Медведчука всі звинувачення і відпускати його на свободу. А тому вони будуть намагатися максимально затягнути цю справу», — йдеться в публікації

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, який вступив в силу з моменту підписання і буде діяти протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони ввести санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва політику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який, попри подану його захистом апеляцію, був продовжений до 7 вересня.

Фото: прес-служба ОПЗЖ

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