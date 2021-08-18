Відомий блогер показав різницю між дорогами «Великого будівництва» та тими, де його ще немає

Відомий блогер Олексій Мочанов проїхав українськими дорогами на мотоциклі по маршруту Київ — Хорол — Решетилівка — Дніпро — Запоріжжя — Дніпро — Кривий Ріг — П'ятихатки — Кропивницький — Олександрія — Сміла — Кагарлик — Узин — Біла Церква — Сквира — Житомир — Київ. Враженнями від поїздки блогер поділився на своїй фейсбук-сторінці.



«Почалося все на швидкісній магістралі Київ — Бориспіль. Її зовсім недавно перекрили та почали роботи. Я був упевнений, що в обіцяні терміни не вкладуться і трапиться черговий довгобуд. Але зараз вже не сумніваюся, що до ювілейного 24 серпня дорогу здадуть не тільки по полотну, а й за всіма іншими параметрами (розмітка, навігація, освітлення)», — говорить Мочанов.

Ділянку від Борисполя до Решетилівки експерт назвав хайвеєм, але звернув увагу на аварійно небезпечні розворотні розв'язки на одному рівні з дорогою і дорожні знаки, які потрібно робити більш зрозумілими.

Потім Мочанов оцінив ділянку, яку зараз активно ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Будується реально якісний і швидкий шлях з траси Київ — Полтава на Дніпро. Поки пильно, брудно, шумно та нешвидко. Але темпи — передові, занедбаних ділянок немає», — розповів він.

Покриття дороги в Дніпропетровській області Мочанов назвав ідеальним: «Дорога від каналу до Дніпра дуже порадувала. Рівно. Чисто. Швидко».

Загалом, за словами блогера, різниця між дорогами «Великого будівництва» і тими, куди воно ще не добралося, — разюча.

«Велике будівництво» — це не тільки шосе, траси й переїзди між містами. Це інфраструктурні об'єкти, стадіони, школи, садочки, спортмайданчики та парки. Дещо куди заїжджав, проїжджаючи повз. Масштаби не вражають, а радують", — коментує Мочанов.

«Судячи по дорогах Кіровоградської, Черкаської, Київської, Житомирської областей, роботи ще за горизонт, по вуха та всім вистачить», — резюмував він.

Нагадуємо, раніше за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» вперше за 40 років відремонтували трасу біля Сміли на Черкащині.

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