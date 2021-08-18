«Велике будівництво»: реконструкцію злітно-посадкової смуги в аеропорту Херсон проведе «Автомагістраль-Південь»

Злітно-посадкова смуга аеропорту Херсон буде реконструйована в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», що дозволить місту приймати далекомагістральні літаки Boeing 767−300 не менше двох разів на день. Компанія «Автомагістраль-Південь» розпочне роботи на об'єкті з 20 вересня, повідомив Центр транспортних стратегій.

Загалом на реконструкцію виділено 440 млн грн. Роботи будуть виконуватися у дві черги. Аеропорт повністю припинить роботу до кінця поточного року.

Перша черга передбачає вирівнювання існуючого асфальтного покриття довжиною 2000 м і шириною 42 м. Буде також покладений новий асфальт товщиною 7 см.

Друга черга ділиться на два пускові комплекси.

«Під час першого будівельники повинні посилити асфальтні частини смуги й розширити її з 42 м до 45 м. На ділянці смуги довжиною 500 м і шириною 45 м з бетонних плит необхідно демонтувати плити та замінити їх на два шари асфальтобетону загальною товщиною 18 см. Ці роботи мають реалізувати до кінця року», — відзначив ЗМІ.

Другий пусковий комплекс другої черги передбачає подовження смуги на 100 м — до 2600 м, розширення бічних смуг безпеки на смузі, що має збільшити її ширину до 60 м. На ці роботи відводиться термін до кінця 2022 року.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко повідомив, що нова ЗПС в аеропорту Одеси почала приймати пасажирські рейси. Це перша злітна смуга в Україні, побудована за останні 10 років. За словами Тимошенка, цього року стартують роботи з модернізації також аеропортів Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра.

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