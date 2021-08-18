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Політика

Призведе до феодалізму: експерт про відсутність реакції президента на свавілля Філатова

15:10 18 серпня 2021
Андрій Вірігінській

Якщо президент Володимир Зеленський не відреагує на свавілля міського голови Дніпра Бориса Філатова, то це означатиме, що країна переходить у феодальну систему цінностей і людських відносин. Таку думку висловив політичний експерт Андрій Вірігінський в ефірі «4 каналу».

Він нагадав, що Борис Філатов переступив межу й почав тиснути не тільки на опозиційно налаштованих активістів, але й на суди, які ухвалюють рішення, що йдуть врозріз з його думкою.

«От зараз у нас активісти тиснуть на суб’єкта призначення керівника Бюро економічної безпеки, а в Дніпрі мер вважає, що він є мірилом того, які рішення мають прийматись судом. Мені здається, коли ми говоримо про федералізацію в країні, ми про феодалізацію скоріше повинні в цьому ключі говорити. Де міський голова є мірилом правильних судових рішень, і він встановлює їх в законний чи в незаконний спосіб, тисне всіма доступними методами, фізичними, психологічними, навіть санітарно-гігієнічними», — зазначив Вірігінський.

Політичний експерт додав, що в цьому контексті важливо зрозуміти, чи приймає таку ситуацію громадянське суспільство: «Президент, він же спостерігає за ситуацією в тому числі з Горбалем (Василь Горбаль — кандидат на посаду керівника БЕБ. — Авт.), в тому числі в Дніпрі, він це коментує чи ні? Чи комусь можна, а комусь не можна? Якщо комусь можна, а комусь ні, то тоді ми дійсно переходимо в феодальну систему цінностей та людських стосунків, за яких ця людина або подобається, або не подобається».

Нагадаємо, Амур-Нижньодніпровський суд ухвалив рішення про незаконність демонтажу рекламних бордів низки компаній, які пов'язують з політичною опозицією до мера.

Після ухвалення відповідного рішення, яке йшло врозріз з думкою Бориса Філатова, в суді були вимкнені електроенергія та вода.

31 липня у будівлі суду співробітники одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради встановили біотуалет. На біотуалеті було зроблено надпис, що відповідальною за відключення є суддя Оксана Богун.

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