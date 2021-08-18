Бузинарський знайшов зв'язок між загибеллю мера Кривого Рогу та кримінальною справою проти Медведчука: версія нардепа

Загиблий мер Кривого Рогу Костянтин Павлов не звертався до правоохоронців, бо не довіряв системі. Таку заяву зробив ексзаступник глави Департаменту спецоперацій МВС, керівник Рівненської організації партії ОПЗЖ Михайло Бузинарський в ефірі телеканалу. Він пов'язав цю трагедію з кримінальною справою проти опозиційного політика Віктора Медведчука, назвавши «їх ланками одного ланцюга».

«Всі ми знаємо загиблого, як людину високопорядну. Звичайно, якби для нього на одних вагах стояло його благополуччя, а на інших вагах — життя членів його сім'ї, то він би без сумніву вибрав би життя членів своєї сім'ї. Але давайте подивимося на інше — де були правоохоронні органи і чому він туди не звернувся?» — заявив Бузинарський.

На думку Бузинарського, загиблий Павлов нібито не довіряв нинішній правоохоронній системі.

«На жаль, те, що всі наші громадяни хотіли бачити — демократія, плюралізм думок, вільне волевиявлення, вільний вибір шляху нашого розвитку, який необхідний нашим громадянам, — поки не відбулося. Все це почалося ще при президенті Порошенко, коли порушувалися кримінальні справи проти представників партії „За життя“, потім „ОПЗЖ“. Ці справи розслідуються досі, знаходяться в судах, але свого підтвердження там не знаходять. Цей шлях продовжила нова влада… А ми знаємо, що головний представник опозиції Віктор Медведчук заарештований і вже не перший місяць змушений бути ізольованим від суспільства. І ось у контексті цього логічно лягає і недавня подія, про яку ми говоримо. Це все ланки одного ланцюга», — вважає ексзаступник глави Департаменту спецоперацій МВС.

А співголова партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабинович назвав подію страшним політичним вбивством, що виходить за рамки розумного.

Народний депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка заявив, що правоохоронці повинні ретельно розслідувати справу про смерть мера Кривого Рогу якомога швидше.

Нагадаємо, 15 серпня в селі Вільне під Кривим Рогом знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Офіційно слідство розглядає три варіанти того, що сталося: самогубство, вбивство і необережне поводження зі зброєю .

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