Лебединський хлібзавод змушений припинити свою роботу через рекетирські дії представників «Нацкорпусу». Про це йдеться у сюжеті на телеканалі ICTV.

У сюжеті розповідається, що на Лебединський хлібзавод регулярно почали навідуватися державні органи з перевірками, кожного разу знаходячи приводи для виписування штрафу у 49 тисяч гривень. За словами директора хлібзаводу Олександра Марченка, за пів року Держспоживслужба виписала вже 10 таких штрафів. На думку директора, вони навмисно ставлять умови, які неможливо виконати, щоб мати привід накласти штраф.

«Представників Держпродспоживслужби супроводжують активісти місцевого „Нацкорпусу“, які поводяться з безпідставною агресією. При цьому правоохоронці присутні при цих атаках, але не вживають жодних дій», — говориться у сюжеті ICTV.

За словами голови комісії промисловості Лебединської міської ради Ігоря Будника, депутати зібрали підписи, звернулися до губернатора Сумської області. Адже, на думку міських депутатів, перевірки Держспоживслужби Лебединського хлібзаводу проводяться занадто часто, за участю одних і тих же співробітників і мають необ’єктивний характер: «Адже підприємство працює з 1966 року, має 70 співробітників і жодного разу на якість продукції не було нарікань».

За словами директора заводу, подальша робота хлібзаводу має свою ціну.

«Сокур Денис у мене особисто вимагав 100 тисяч доларів — написав суму на телефоні. Сказав, якщо ви виправите ці недоліки, ми більше з вами не побачимося», — розповідає у сюжеті Олександр Марченко.

Прізвище голови осередку «Нацкорпусу» Дениса Сокура регулярно з’являється у місцевих новинах.

«Зокрема, він систематично вривається на сесії міської ради та влаштовує скандали й навіть бійки», — говориться в сюжеті й додається, що на терор з боку місцевого «Нацкорпусу» скаржаться міжміські перевізники, з якими вони працюють за тією ж схемою — перевірки та вимагання хабарів.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила аналогічну організацію на Харківщині: місцеві молодики під прикриттям «Національного корпусу» займалися вимаганням у місцевого бізнесу.

Своєю чергою, голова «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив, що дії правоохоронців є замовними, та пообіцяв в разі доведення провини самостійно покарати порушників дисципліни.

Журналісти програми звернулися із запитами до СБУ та Офісу генпрокурора з проханням розібратися в ситуації та захистити місцевих підприємців, які створюють робочі місця та сплачують податки.

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