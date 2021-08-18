Соціолог прокоментував публікації європейських ЗМІ про Україну напередодні візиту Меркель

Соціолог Павло Кутуєв, коментуючи візит федерального канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва, запланований на 22 серпня, назвав його теми — ситуація на Донбасі і доля української газотранспортної системи в прив'язці до запуску «Північного потоку — 2», а також звернув увагу, що переговори Зеленського з Меркель починаються на тлі ряда критичних публікацій в європейських ЗМІ.

Зокрема, він нагадав про гучну історію з викраденням судді Чауса в Молдові, атаку рейдерів на канадську компанію TIU, яка розвиває сонячну енергетику в Україні, та політичне переслідування владою Віктора Медведчука.

«Історія, коли співробітники українських спецслужб у березні прямо на вулиці в Кишиневі викрали і насильно вивезли з країни суддю-втікача Миколу Чауса, прогреміла на всю Європу», — написав соціолог у своїй колонці, додавши, що ця історія посварила офіційний Київ з офіційним Кишиневом.

Також він нагадав про атаку на сонячну електростанцію TIU в Нікополі, про яку писали багато авторитетних видань, починаючи з The Brussels Times: «Впливове європейське ЗМІ відзначило, що за злою іронією долі саме TIU була спонсором «Українського дому» в Давосі, де президент Зеленський обіцяв іноземному бізнесу «інвестиційних нянь».

За словами Кутуєва, зарубіжні ЗМІ активно коментують судовий процес над українським політиком Віктором Медведчуком, звинуваченим в державній зраді.

«З останніх публікацій можна взяти Luxemburg Herald, де прямо в заголовку написали, що справа проти Медведчука є сфальсифікована», — написав соціолог і нагадав про звернення сенатора Франції Наталі Гулі до міністра у справах Європи і глави МЗС про те, що українська влада закрили три телеканали, а верховний комісар ООН офіційно заявив, що їх заборона «суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини».

Соціолог звертає увагу, що всі ці ситуації можуть вплинути на імідж адміністрації Зеленського в Європі, попри зусилля Банкової: «Такий імідж загрожує привести до дипломатичної ізоляції Зеленського як політика в ЄС, а це шлях, який свого часу через справу Тимошенко пройшов Віктор Янукович».

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