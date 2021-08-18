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Політика

Соціолог прокоментував публікації європейських ЗМІ про Україну напередодні візиту Меркель

16:41 18 серпня 2021
Соціолог прокоментував публікації європейських ЗМІ про Україну напередодні візиту Меркель

Соціолог Павло Кутуєв, коментуючи візит федерального канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва, запланований на 22 серпня, назвав його теми — ситуація на Донбасі і доля української газотранспортної системи в прив'язці до запуску «Північного потоку — 2», а також звернув увагу, що переговори Зеленського з Меркель починаються на тлі ряда критичних публікацій в європейських ЗМІ.

Зокрема, він нагадав про гучну історію з викраденням судді Чауса в Молдові, атаку рейдерів на канадську компанію TIU, яка розвиває сонячну енергетику в Україні, та політичне переслідування владою Віктора Медведчука.

«Історія, коли співробітники українських спецслужб у березні прямо на вулиці в Кишиневі викрали і насильно вивезли з країни суддю-втікача Миколу Чауса, прогреміла на всю Європу», — написав соціолог у своїй колонці, додавши, що ця історія посварила офіційний Київ з офіційним Кишиневом.

Також він нагадав про атаку на сонячну електростанцію TIU в Нікополі, про яку писали багато авторитетних видань, починаючи з The Brussels Times: «Впливове європейське ЗМІ відзначило, що за злою іронією долі саме TIU була спонсором «Українського дому» в Давосі, де президент Зеленський обіцяв іноземному бізнесу «інвестиційних нянь».

За словами Кутуєва, зарубіжні ЗМІ активно коментують судовий процес над українським політиком Віктором Медведчуком, звинуваченим в державній зраді.

«З останніх публікацій можна взяти Luxemburg Herald, де прямо в заголовку написали, що справа проти Медведчука є сфальсифікована», — написав соціолог і нагадав про звернення сенатора Франції Наталі Гулі до міністра у справах Європи і глави МЗС про те, що українська влада закрили три телеканали, а верховний комісар ООН офіційно заявив, що їх заборона «суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини».

Соціолог звертає увагу, що всі ці ситуації можуть вплинути на імідж адміністрації Зеленського в Європі, попри зусилля Банкової: «Такий імідж загрожує привести до дипломатичної ізоляції Зеленського як політика в ЄС, а це шлях, який свого часу через справу Тимошенко пройшов Віктор Янукович».

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