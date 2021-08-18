Криклій намагається повернутися в держоргани: Мосійчук назвав причину

Звільнений після ряду провалів ексміністр інфраструктури Владислав Криклій хоче створити нову корупційну систему при Міністерстві внутрішніх справ, для чого активно шукає соратників в ОПУ та МВС. Про це повідомляє колишній народний депутат України Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.

«Зазнавши фіаско і з тріском покинувши крісло міністра інфраструктури, Криклій в черговий раз вирішив спробувати щастя в державних кабінетах. За нашою інформацією, одіозний схематозник зараз оббиває кабінети ОПУ з проханням надати йому можливість пришвартуватися біля годівниці — в обмін на частку в відкатах. Мова йде як про посади в центральних органах виконавчої влади, так і державних підприємствах», — повідомив він.

Мосійчук підкреслив, що ексміністр має намір почати реалізацію корупційних схем у першу чергу з МВС.

«Криклій кинув око на своє „чадо“ — головний сервісний центр МВС. Подейкують, уже провів переговори з новоспеченим міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Ділки нібито зійшлися на відсотках від відкатів і найближчим часом ми зможемо побачити Криклія на старому добре пригрітому місці», — припустив він.

Екснардеп також згадав наполегливі спроби Криклія очолити правління «УЗ» або хоча б якогось агентства з управління державними активами, зазначивши, що провали на останньому місці роботи, створення тіньового «бек-офісу» і корупція стали значною перешкодою для цього.

Як відомо, 18 травня 2021 року Верховна Рада України відправила Криклія у відставку, яку ініціював особисто президент Володимир Зеленський. За це рішення проголосували 284 народних депутати, зокрема, 216 представників провладної фракції «Слуга народу». У монобольшості пояснили, що причиною підтримки питання його відставки стала провальна робота Міністерства, «Укрзалізниці», а також відсутність прогресу в реалізації багатьох інфраструктурних проєктів.

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