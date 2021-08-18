В Угорщині процитували Москаля з критикою Зеленського

Президент Володимир Зеленський відчуває комплекс через свого політичного опонента — голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, бо він більш досвідчений та сильний державний діяч. Про це пише угорське видання KISZO, цитуючи екс-губернатора Закарпаття Геннадія Москаля.

У KISZO з посиланням на Москаля написали, що дії Зеленського щодо Медведчука говорять про його страх перед ним.

«Те, що Зеленський робить проти Медведчука, юридично абсурдно й незаконно. РНБО — дорадчий консультативний орган, а президент підписує (укази про введення санкцій. — Авт.) одноосібно», — цитує угорське видання екс-губернатора Закарпаття.

Як відомо, 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій на п'ять років проти телеканалів «112 Україна», NEWSONE та ZIK, які пов'язують з Медведчуком.

20 лютого президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО про накладення санкцій проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. А 21 травня Київський апеляційний суд залишив цю постанову в силі. 9 липня суд продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня.

У ОПЗЖ назвали дії влади політичною розправою над опозиційним політиком. У свою чергу Віктор Медведчук заявив про готовність довести незаконність його арешту й наголосив, що згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу та політики президента.



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