«Велике будівництво» скейтпарку на ВДНГ завершиться найближчими днями

До відкриття першої частини спортивного кластеру на ВДНГ залишилися лічені дні. Першим у складі масштабного комплексу для занять спортом і активного відпочинку, що споруджується в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», буде відкрито скейтпарк, фото з будівництва якого на своїй офіційній сторінці у Facebook розмістив голова Київської ОДА Василь Володін.





Скейтпарк, за даними генерального директора ВДНГ Євгена Мушкіна, займає площу 2500 м². Він буде повністю бетонним, що є рідкістю для України, тому для його проєктування та будівництва було залучено фахівців з 10 країн світу, які змоделювати близько 200 різних сценаріїв маршрутів і підібрали рецептуру бетону.

Скейтпарк буде розділений на зони, розраховані на різний ступінь підготовленості скейтерів, від початківців до професіоналів. Комплекс буде пристосований також для BMX (тип велосипедів) і самокатів. Ним зможуть скористатися і ролери.

Навколо скейтпарку для створення тінистих зон будуть висаджені дерева. При проєктуванні об'єкта було приділено увагу і його візуальному сприйняттю, в тому числі для зйомок за допомогою дронів. «Це дозволить тим, хто катається, знімати себе у русі, щоб покращувати майстерність і кожен день генерувати крутий контент», — уточнює Мушкін.

Попри те, що скейтпарк відноситься до об'єктів для занять екстремальними видами спорту, він буде безбар'єрним. Спеціальний дизайн-код з контрастними кольорами дозволить скейтерам з поганим зором легко орієнтуватися у просторі і бачити краї фігур і поперечини. Увесь скейтпарк буде освітлюватися за допомогою 10-метрових ліхтарів, що має значно знизити ймовірність промаху і травмування.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми «Здорова Україна» в усіх регіонах буде побудовано близько 10 000 спортивних майданчиків.



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