Міг втекти куди завгодно: Бурмич пояснив, чому залишився Медведчук

Глава політради партії ОПЗЖ, народний депутат України Віктор Медведчук міг би втекти куди завгодно, але залишився, щоб будувати правову і заможну країну. Таку думку висловив народний депутат України від ОПЗЖ Анатолій Бурмич в ток-шоу.

«Ніхто з українських громадян не повинен здаватися, беручи приклад з Віктора Медведчука, який не бідна людина і міг куди завгодно втекти, але він пожертвував і часом, і ресурсами, і здоров'ям не заради себе — йому не треба грошей або влади, йому хочеться, як і всім нам, щоб ми жили в нормальній, правовій країні, в багатій країні, щоб ми раділи і пишалися своєю країною», — сказав Бурмич.

Нардеп також звернув увагу на тиск, який влада чинить на опозицію, а її законотворча діяльність постійно блокується.

«Навіть при режимі Януковича багато комітетів, Рахункову палату віддавали опозиції. На жаль, починаючи з Порошенка, опозицію позбавляли всього. Я вважаю, що Рахункова палата, аудиторська палата, органи по боротьбі з корупцією повинні бути віддані опозиції. Якщо будуть красти — опозиція буде їх контролювати. Але вони не те що на це не йдуть, немає і закону про опозицію, наші законопроєкти і пропозиції просто ігноруються. Мій законопроєкт про СБУ в першому читанні розглянули, а потім просто зняли шляхом підробки… І так з усіма нашими законами — їх просто не розглядають», — заявив Бурмич.

Як відомо, 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій на п'ять років проти телеканалів «112 Україна», NEWSONE і ZIK, які пов'язують з Медведчуком.

20 лютого президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО про накладення санкцій проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. А 21 травня Київський апеляційний суд залишив цю постанову в силі. 9 липня суд продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня.

В ОПЗЖ назвали дії влади політичною розправою над опозиційним політиком. Своєю чергою, Віктор Медведчук заявив про готовність довести незаконність його арешту і підкреслив, що згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу і політики президента.

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