17 серпня на алеї Небесної Сотні у Києві встановили декорації, які мали стати частиною постановки про історію України. Основною ідеєю виставки було показати «проліт крізь усю історію України, насичену й трагічними, й щасливими моментами з часів Київської Русі-України і до наших днів», повідомляє LIGA.net з посиланням на організаторів.

«Це місце в центрі Києва було обрано саме тому, що ми хотіли підкреслити важливість вулиці Інститутської для історичної пам'яті українців», — зазначили представники знімальної групи.

Для постановки організатори готували локації, присвячені різним періодам історії України: Київської Русі, козацтва, Голодомору, Чорнобильській трагедії, 1991-му — року проголошення Незалежності, перемогам українських спортсменів на світових першостях та усім революціям, що відбулися в Україні за 30-річну історію її незалежності.

Реконструкція трагічних подій Революції Гідності 2013−2014 років мала стати одним із ключових і найбільш емоційних моментів постановки.

Зйомка «суб'єктивною камерою» мала перевести погляд глядачів від реконструкції до меморіалу, до реальних фотографій загиблих героїв і до реальної бруківки, яка зберігає пам'ять тих подій.

«Кімнати з «радянським інтер'єром» у складі постановки — це типова квартира української сім'ї 1991 року, де по телевізору вся сім'я дивиться трансляцію з Верховної Ради, в якій проголошується акт Незалежності України. В іншій кімнаті показують, як уболівальник зі сльозами на очах радіє історичній перемозі київського «Динамо». А поруч з імпровізованими автоматами з газованою водою звучить легендарна «Червона рута», — пояснили організатори.

За їх словами, міську владу було поінформовано про монтаж декорації і про те, що саме відбуватиметься.

«Один із заступників мера був присутній на численних нарадах, де обговорювалася творча концепція постановки та монтаж декорацій. На запити організаторів стосовно того, чи потрібні якісь дозвільні документи від міськвлади, було отримано відповідь — ні», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» процитували блогера Романа Шрайка, який висловив думку з приводу цієї інсталяції.

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