«Велике будівництво»: низову частину балкового мосту у Запоріжжі завершать до кінця поточного року

В Запоріжжі в рамках будівництва балкового мосту через р. Старий Дніпро фахівці готуються до опускання прогонової будови на опори. Позакласний міст входить до складу Автотранспортної магістралі через Дніпро, яка є флагманом програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Паралельно з цим на споруді № 4 низової частини мосту мостобудівники розбирають ар’єрбек.

«Верхову частину балкового мосту було відкрито для руху в грудні 2020 року. По низовій частині завершити роботи планують до кінця поточного року», — йдеться у повідомленні служби.



На підході до балкового мосту з боку Хортицького району (споруда № 3) фахівці вже розібрали підкранові колії та стапель. Зараз робочі демонтують козловий кран та тимчасові опори.

На підході з боку острова Хортиця (споруда № 5) завершили монтаж опалубки п’ятої захватки бетонування плити проїзної частини та монтують опалубку шостої захватки.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко повідомив, що проїзд новими Запорізькими мостами між лівим та правим берегами Дніпра відкриється до кінця поточного року.



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