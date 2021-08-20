«Велике будівництво»: на першому хайвеї України влаштували перегони на болідах Формули-3

У Дніпропетровській області професійні гонщики влаштували автоперегони на болідах «Естонія», аби перевірити якість покриття першого хайвею України Н-31 Дніпро — Решетилівка. Трасу будують у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», наразі роботи тривають на фінішному відрізку протяжністю 29,5 км, повідомляє Укравтодор.

«Під час заїзду 5 професійних гонщиків на болідах „Естонія“ Формула-3 з форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола новою трасою. Висновок тест-драйву — якість покриття бездоганна», — йдеться у повідомленні.

Професійні гонщики здолали 14-кілометрову ділянку. В автоперегонах взяли участь: багаторазовий чемпіон міжнародних автоперегонів Віктор Поваров, чемпіон України з шосейно-кільцевих гонок Олександр Медведченко та творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Гавриленко Володимир.

Наразі робоча техніка працює за новозбудованим мостом через канал Дніпро-Донбас. Траса Дніпро — Решетилівка стане першим українським хайвеєм, збудованим за часів незалежності. Це буде дорога першої категорії з 4 смугами руху.

Перший хайвей країни протяжністю 137,5 км проходить через Дніпропетровську та Полтавську області. Він стане найкоротшим шляхом з Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 80 кілометрів. У Дніпропетровській — 58 км.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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