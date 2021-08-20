26.62 / 26.81 31.00 / 31.35
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Велике будівництво»: на першому хайвеї України влаштували перегони на болідах Формули-3

14:42 20 серпня 2021
велике будівництво

У Дніпропетровській області професійні гонщики влаштували автоперегони на болідах «Естонія», аби перевірити якість покриття першого хайвею України Н-31 Дніпро — Решетилівка. Трасу будують у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», наразі роботи тривають на фінішному відрізку протяжністю 29,5 км, повідомляє Укравтодор.

«Під час заїзду 5 професійних гонщиків на болідах „Естонія“ Формула-3 з форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола новою трасою. Висновок тест-драйву — якість покриття бездоганна», — йдеться у повідомленні.

Професійні гонщики здолали 14-кілометрову ділянку. В автоперегонах взяли участь: багаторазовий чемпіон міжнародних автоперегонів Віктор Поваров, чемпіон України з шосейно-кільцевих гонок Олександр Медведченко та творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Гавриленко Володимир.

Наразі робоча техніка працює за новозбудованим мостом через канал Дніпро-Донбас. Траса Дніпро — Решетилівка стане першим українським хайвеєм, збудованим за часів незалежності. Це буде дорога першої категорії з 4 смугами руху.

Перший хайвей країни протяжністю 137,5 км проходить через Дніпропетровську та Полтавську області. Він стане найкоротшим шляхом з Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 80 кілометрів. У Дніпропетровській — 58 км.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

медузи

«Прекрасна погода й жахливе море»: туристи показали ситуацію на пляжах у Кирилівці

Абітурієнти

Не IT, філологія або право: названо найперспективніші для абітурієнтів майбутнього спеціальності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.