«Ні торгівлі на крові!»: СБУ прийняла від ветеранів звернення щодо діяльності Globalmoney в ОРДЛО

У п'ятницю, 20 серпня, ветеранське ГО «Вибачте, що живі» провело акцію протесту біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування щодо фактів можливої співпраці платіжної системи Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.

За словами голови ГО «Вибачте, що живі» Данила Турчина, представники СБУ та РНБО вийшли до протестувальників, прийняли від них звернення.

Ветерани підготували пакет документів про діяльність Globalmoney на окупованих територіях. Зокрема, представили свідчення українських патріотів з ОРДЛО про спільні проєкти цієї платіжної системи з російським банком ВТБ, про «сірі» термінали й пункти обміну, про співпрацю з «Первым коммерческим центром» в окупованому Луганську, про переводи у «рубльову» готівку коштів з електронних гаманців тощо.

«Як ми й обіцяли, сьогодні з побратимами з нашої громадської організації „Вибачте, що живі“ приходили до СБУ та РНБО. Вимагаємо заборони в Україні бізнесу родини Януковича — Globalmoney. В нашій державі немає місця російським посіпакам та колаборантам. Ми передали правоохоронцям заяву та документи, що свідчать про щільну та плідну співпрацю між Globalmoney та російськими банками й так званою „владою“ в ОРДЛО», — заявив Данило Турчин.

За його словами, представники СБУ та РНБО не дуже хотіли приймати заяву, проте під тиском були змушені це зробити.

«Якщо Революція Гідності їх нічому не навчила, то ми нагадали їм недавні уроки. Я гарантую, ми не допустимо, щоб в Україні процвітав бізнес на війні, щоб у нас працювала москальська Globalmoney та їй подібні структури. РНБО буде вимушена здійснювати покладені на неї функції забезпечення безпеки та оборони України! В іншому випадку ми поставимо питання: чи працюють там патріоти?» — додав він.

Нагадаємо, 19 серпня ГО «Вибачте, що живі» провели потужний пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходиться офіс Globalmoney. Тоді намет, який встановили ветерани АТО/ООС біля бізнес-центру закидали скляними пляшками з верхніх поверхів будівлі.

Раніше ЗМІ опублікували новину, що у російській соцмережі «Вконтакте» діє сторінка електронного гаманця Globalmoney — Global24. На запити клієнтів представник компанії відповів, що платіжна система працює з усіма банками на території Росії. Також журналісти знайшли «Вконтакте» рекламу фінустанови так званої «ЛНР» «Первый коммерческий центр «про можливість зняття коштів з гаманців Global24 в окупованому Луганську.

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