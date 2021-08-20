Владислав Криклій, звільнений з поста міністра інфраструктури за ініціативою президента Володимира Зеленського, планує створити нову корупційну систему при Міністерстві внутрішніх справ. З цієї він метою активно відвідує ОПУ і МВС. Про це повідомляє колишній народний депутат України Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook .

«Зазнавши фіаско і з тріском покинувши крісло міністра інфраструктури, Криклій в черговий раз вирішив спробувати щастя в державних кабінетах. За нашою інформацією він зараз оббиває кабінети ОПУ з проханням надати йому можливість пришвартуватися біля годівниці — в обмін на частку в відкатах. Мова йде як про посади в центральних органах виконавчої влади, так і державних підприємствах», — повідомив він.

За словами Мосійчука, корупційну схему відмов ексміністр має намір реалізувати в сервісному центрі МВС.

«Криклій кинув око на своє „чадо“ — головний сервісний центр МВС. Кажуть, вже провів переговори з новоспеченим міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, з яким нібито зійшлися на відсотках від відкатів і найближчим часом ми зможемо побачити Криклія на старому добре пригрітому місці», — припустив він.

Екснардеп нагадав, що спроби Криклія очолити правління «Укрзалізниці» не увінчалися успіхом.

«Провали на останньому місці роботи, створення тіньового „бек-офісу“ і корупція стали значною перешкодою і не дали йому шанс стати чиновником знову», — сказав він.

Верховна Рада України відправила Криклія у відставку 18 травня 2021 року. За це рішення проголосували 284 народних депутата, зокрема, 216 представників провладної фракції «Слуга народу». У монобільшості пояснили, що причиною підтримки питання відставки Криклія стала провальна робота Міністерства, «Укрзалізниці» і відсутність прогресу в реалізації багатьох інфраструктурних проектів.

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