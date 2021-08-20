Судді у справі народного депутата Віктора Медведчука можуть стати підсудними, якщо не будуть дотримуватися букви закону. Про це заявила адвокатка лідера опозиції Лариса Чередниченко, зазначивши її політичну складову.

«Влада всіма силами прагне позбутися свого конкурента, посадити його, усунути від політичного, суспільного життя країни… Перспектива для суддів, які самі порушують закон, досить ясна: вони самі стають об'єктом кримінального переслідування. Стосовно них можуть бути відкриті кримінальні провадження, вони будуть розслідуватися, судді будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, можливо, щоб уникнути відповідальності, вони будуть змушені залишати Україну, як їхні попередники Чаус і Кірєєв, і інші судді , — зазначила представник захисту Медведчука Лариса Чередниченко.

За словами народного депутата від ОПЗЖ Анатолія Бурмича, справа проти Віктора Медведчука є виключно спробою влади розправитися з опозицією.

«Вони виконують політичне замовлення, якщо говорити про УК», — сказав Бурмич, додавши, що суддя Вовк змушений буде ховатися, судді апеляції можуть позбутися своїх мантій за прояв недоброчесності.

У свою чергу, політичний експерт Кирило Ковальчук нагадав про розгляді ЄСПЛ позову Медведчука до України і про те, що найближчим часом буде винесено рішення, яке може послужити приводом для відставки генпрокурора та початку процедури імпічменту президента.

«Судді Печерського райсуду Києва та Київського апеляційного суду, які за вказівкою з ОП очолили кампанію проти лідера опозиції Віктора Медведчука, ризикують в недалекому майбутньому повторити долю своїх колег Інни Отрош і Антона Чернушенка, колишніх глав Печерського райсуду Києва і Київського апеляційного суду. А також колишнього судді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва та колишнього глави Дніпровського райсуду столиці Миколи Чауса. Всі вони втекли з України, щойно перед ними замаячила перспектива відповідати перед законом за свої рішення», — нагадав він.

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