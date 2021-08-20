Новий політичний союз? Експерт назвав, що об’єднує ОП, Філатова та Корбана
Оприлюднення Офісом генерального прокурора документів щодо Іловайської трагедії може пролити світло на роль колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського та його заступників Бориса Філатова та Геннадія Корбана у цих трагічних подіях. Про це заявив політичний експерт Андрій Ковальов в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Я нагадаю, що пан Коломойський був тоді губернатором Дніпропетровської області. Його оточення, помічники, і пан Корбан, і пан Філатов, і теперішній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він був його радником. Вони, наприклад, тоді взяли на себе відповідальність за дії під Іловайськом. А коли сталась Іловайська трагедія, якимось чином всі ці люди самоусунулись, і вже ніхто не пам’ятає, що вони до цього мали якесь відношення», — нагадав він.
Ковальов зауважує, що після зближення Офісу президента з Філатовим та Корбаном їхнє переслідування за Іловайськ нібито заблоковане Кирилом Тимошенком. Про новий політичний союз, до речі, пише й американський аналітичний центр Atlantic Council.
«Вони написали цілу доповідь, про те, що Зеленський і його оточення фактично дурять американців, і надалі співпрацює з Коломойським через Корбана та Філатова. Вже пішли чутки, що пан Єрмак не зможе захистити свою протеже — Ірину Венедіктову, і Зеленський може восени ухвалити рішення про звільнення Венедіктової через те, що вона повпливала на розкол його команди. А про її ініціативу — розсекретити документи щодо Іловайської трагедії — все вже затихло, все замовкло», — підсумував політичний експерт Андрій Ковальов.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким мали виходити українські бійці.
Тимчасова комісія Верховної Ради з питань розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.167
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