Склад Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду некомпетентний, тому провал президентської реформи та випадки порушень і корупції не розслідує.

Про це голова громадської організації «Всеукраїнське об'єднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю» Сергій Возний заявив журналістам після закінчення засідання робочої групи ТСК, в якій брав участь на запрошення голови комісії Андрія Пузійчука.

«ТСК повністю імпотентна. Навіщо її створювали в такому складі депутатів, адже вони ігнорують засідання комісії, вона жодним чином ні на що не впливає. Є невеликий вплив по тому, чи іншому об'єкту, але системної роботи комісії немає. Народні депутати — члени комісії свої функції на сьогодні не виконують. Це ганьба і повна некомпетентність, ці люди не розуміють, де вони знаходяться і що треба робити. ТСК повинна була розібратися в тому, що відбувається в ДАБІ, чому скасована президентська реформа, анонсована в березні поточного року, чому так сталося і які будуть наслідки», — сказав він.

Сергій Возний підкреслив, що комісія не дає висновки щодо ролі міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова та члена ТСК Олени Шуляк в провалі президентської реформи, на що звертали увагу учасники акції «Очистимо ДАБІ».

«Ми будемо добиватися відповідальності Шуляк і Чернишова за те, що вони доклали всіх зусиль для хаосу в містобудівній сфері. Ми не зупинимося, ми будемо діяти всіма законними методами. Ми запланували акції біля Мінціфри, Мінрегіону на вересень у нас будуть акції біля силових структур, які повинні відреагувати на ситуацію, що склалася. Ми будемо говорити про кричущі факти порушень в ДАБІ, звертати на це увагу правоохоронних органів», — підсумував він.

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