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Політика

Кличко не готовий відзвітувати про свою діяльність, — Сазонов

18:12 20 серпня 2021
Кирило Сазонов

Договірняків не буде, Кличко уникає відповідальності. Про це написав експерт Кирило Сазонов на своїй сторінці у фейсбуці.

«Сьогодні на засідання РНБО викликали мера Києва Віталія Кличка. Він вирішив не з'явитися, напевно, злякався відповідальності, бо не готовий відзвітувати про свою діяльність та підлеглих», — написав Сазонов.

За словами політолога, до нього є багато запитань: «корупційні факти, результати розслідувань, але він розуміє, що за його правопорушення взялися системно, йому нічого відповісти. Попередив про свою відсутність, бо уникає сильних суперників».

На думку політолога, в боксі Кличко обирав домовленості зі слабкими суперниками, так само працював в політиці: «Зараз зустрів сильнішого суперника, а „договірняків“ більше не буде. Центральна влада втомилася спостерігати за ситуацією з недобудованими станціями метро, „втомленою“ інфраструктурою та іншими схемами».

За його словами, увага до дій Кличка — виправдана, бо він відповідальний за порядок у найбільшому місті України: «Враження про столицю та країну в цілому складають туристи інших країн».

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