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Політика

До можливих провокацій проросійських сил під час візиту Варфоломія може бути причетна мережа «БРСМ-Нафта», — ЗМІ

13:39 21 серпня 2021
зеленський варфоломій

Експерти попереджають про можливі провокації проросійських сил під час візиту Вселенського патріарху Варфоломія. За інформацією політологів, до фінансування протестів проти приїзду Вселенського патріарха можуть бути причетні Андрій Біба та його мережа заправок «БРСМ-нафта». Про це йдеться у сюжеті 24 каналу.

«Готуються бойові загони з вірянками Московського патріархату. Будуть чинити якийсь спротив приїзду. Робити картинку, одним словом, для російського телебачення. За інформацією Бігус Інфо, пишуть що зараз у Медвечука нема таких можливостей фінансувати МПЦ, Новінський скоріш за все домовився з Офісом президента й за деякою інформацією спонсором Московського патріархату став власник „БРСМ- Нафта“ Андрій Біба», — озвучив думку політолог Олексій Голобуцький у сюжеті 24 каналу.

У сюжеті повідомляється, що мережа «БРСМ-нафта» та Андрій Біба можуть бути причетні до фінансування будівництво храмів Московського патріархату в Західній Україні, за останній рік долучились до будівництва понад 10 храмів. Втім, інформацію щодо фінансування протестів у БРСМ спростовують.

«І якщо будівництво храмів будь якої конфесії не є злочином, то підбурювання та організація заворушень — цілком тягнуть на кримінальну справу», — коментують політологи у сюжеті.

Активісти вже звернулись до СБУ та РНБО з вимогою перевірити фінансування мережею «БРСМ-Нафта» проросійських сил та завадити дестабілізації в Україні.

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